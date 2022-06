Formel-1-Liveticker: Russell hatte erwartet, jetzt schon GP-Sieger zu sein

Drive to Survive: Erfolg dank fehlender Topteams?

War das Fehlen der beiden Topteams Ferrari und Mercedes in der ersten Staffel von Drive to Survive ein Segen für die Dokumentation? Die beiden Rennställe sind zwar mittlerweile Teil der Netflix-Serie, hatten aber zu Beginn keine Lust.



"Das bedeutete, dass das Team anderswo suchen musste. Und ich glaube, das hat die Serie grundlegend geprägt", sagt Cassie Bennitt, Showrunnerin von Drive to Survive, auf dem Business of F1 Forum, das von der Financial Times und Motorsport Network in Monaco veranstaltet wurde.



Und so wurde man unter anderem bei Haas und Teamchef Günther Steiner fündig, der durch die Serie Kultstatur erlangte. "Seine Fangemeinde ist absolut unglaublich. Ich glaube, sogar mein Freund ist besessen von Günther!", so Bennitt.