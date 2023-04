Formel-1-Liveticker: Russell kritisiert "rücksichtslose Entscheidungen"

McLaren: So werden wir P5 nicht halten

Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass McLaren gestern in der WM einen riesigen Sprung von P10 auf P5 nach vorne machte. Laut Teamchef Andrea Stella war es "wichtig", endlich die ersten Punkt in diesem Jahr zu sammeln.



Gleichzeitig dürfe man nun aber auch nicht übermütig werden. "Wir wissen, dass wir die zwölf Punkte unter besonderen Umständen erzielt haben. Und wenn wir das Auto nicht verbessern, werden wir nicht auf P5 bleiben", warnt er.



Denn die Leistung von McLaren an den ersten drei Rennwochenenden spiegelt P5 eigentlich nicht wider. "In Baku werden wir einen weiteren Schritt in der Saison machen und einige Upgrades ans Auto bringen", erinnert Stella.



Diese werden zwar kein "Gamechanger" sein. Doch in Zukunft hoffe man darauf, aus eigener Kraft um Punkte kämpfen zu können und nicht auf Umstände wie in Melbourne angewiesen zu sein.