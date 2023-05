Formel-1-Liveticker: Erst 2025 wieder ein Cockpit für Mick?

Was plant Verstappen?

Bei Sky Sports F1 hat Max Verstappen ein sehr spannendes Interview gegeben. Der Niederländer hat sehr offen darüber gesprochen, dass sein Herz nicht nur für die Formel 1 schlägt, sondern auch für andere Rennsportserien, "ich liebe Autorennen, sonst würde ich nicht daheim am Simulator sitzen und auch andere Serien fahren und das ist es eben, ich mag auch andere Serien als die Formel 1."



Sein Vertrag läuft bis 2028, dann wäre er 31 Jahre alt, er wäre auch schon eine sehr lange Zeit in der Formel 1, da kommt man schon einmal ins Nachdenken, was man denn alles so machen will: "Es ist eine Menge Arbeit, man reist eine Menge umher und das nicht nur zu den Rennen. Du fährst in die Fabrik, du hast Marketingauftritte und ich bin wirklich jemand, der gerne zuhause ist."



"Vielleicht kommt irgendwann der Moment, und ich mag es vorne mitzufahren und zu gewinnen, und du kannst dich nicht mehr motivieren zu einem Rennen zu fahren, dann ist das der Punkt sich zu fragen, ob man wirklich weitermachen will", führte er im Interview fort.



24-Stunden-Rennen, Le Mans oder auch am Nürburgring, begeistern ihn und er würde sie gerne vor dem 40. oder 50. Lebensjahr erleben, "weil ich dann nicht auf dem Höhepunkt meiner Performance bin. Wenn ich 31 bin, dann bin ich mir sicher, dass ich in der Lage bin, großartige Dinge zu schaffen."



Ein Kernsatz kam noch am Ende des Interviews zur Sprache, natürlich alles in Abhängigkeit der Leistungsfähigkeit des Autos in den Jahren 2027 oder 2028: "Ich möchte in dem Alter nicht zu 25 Rennen fliegen, zusätzlich nach Großbritannien in den Simulator oder irgendeinen Auftritt machen. Es ist irgendwann einfach zu viel."



Starke Worte, sehr reflektiert und das wird definitiv für Gesprächsstoff sorgen.