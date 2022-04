Formel-1-Liveticker: Russells Williams-Jahre aktuell ein Vorteil?

Vorerst keine Stallregie bei Red Bull

Das hat Helmut Marko im exklusiven Interview mit uns verraten. Dort sagt er im Hinblick auf das Rennen in Dschidda, dass "in so einem frühen Zeitpunkt [der Saison], wo beide noch null Punkte hatten, keinerlei Stall-Regie kommt."



Deswegen habe Red Bull auch nicht in den Rennverlauf in Saudi-Arabien eingegriffen. Grundsätzlich sei Perez in diesem Jahr auch näher an Verstappen dran. "Das Auto liegt ihm mehr, er fühlt sich wohler", so Marko.



"Generell sind wir sehr froh, dass diese Entwicklung stattgefunden hat", betont der Österreicher. Trotzdem räumt kaum jemand dem Mexikaner im WM-Kampf eine wirkliche Chance ein.



Zumindest theoretisch dürfte er aber gewinnen!

Darf Perez gewinnen? Wie viel muss Red Bull abspecken, damit Verstappen Weltmeister werden kann? Und haben Sie 50 Mitarbeiter von Mercedes abgeworben?