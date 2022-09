Formel-1-Liveticker: Safety-Car-Finish "hat keinen Sinn ergeben"

Villeneuve: Alpine sollte Doohan nehmen

Gasly? De Vries? Jacques Villeneuve hat eine ganz andere Idee! "Warum nicht Doohan riskieren und schauen, was passiert?", so der Kanadier bei 'F1 TV'. Jack Doohan ist Alpine-Junior und geht in diesem Jahr in der Formel 2 an den Start.



"Er hat einen guten Background, einen [Motorrad-]Champion als Vater", erinnert Villeneuve und erklärt: "Ist wie bei [Carlos] Sainz: Die haben die richtige Einstellung, um auf Topniveau zu fahren und unter Druck nicht zu zerbrechen."



Das Interesse an Gasly findet er dagegen "merkwürdig" und erklärt: "Sie haben ja schon einen französischen Fahrer. [...] Er steht unter Vertrag und du musst Berge in Bewegung versetzen, um ihn zu kriegen. Das ergibt keinen Sinn."



"Außerdem hatte Gasly bisher keine besonders gute Saison", findet er, und ein weiteres Problem sei, dass er und Ocon sich nicht mögen. Der Weltmeister von 1997 hält Nachwuchsfahrer Doohan daher für eine bessere Lösung.



Der Australier wurde 2021 Vizemeister in der Formel 3 und konnte in der Formel 2 in diesem Jahr bereits drei Rennen gewinnen und liegt vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi auf P4 in der Meisterschaft.