Formel-1-Liveticker: Sainz befürchtet erneut frühe WM-Entscheidung

Böse "Überraschung" für Red Bull in China?

Wird Schanghai womöglich das weitere "Australien", auf das Carlos Sainz hofft? Zumindest hat Helmut Marko gegenüber Sky erinnert: "Wir waren jetzt drei oder vier Jahre nicht in China."



"Und ich hoffe nicht, dass wir dort so eine Überraschung wie in Melbourne haben, [wo] der Straßenbelag derartig aggressiv war, wo wir im Reifenverschleiß, was an und für sich eine unserer Stärken ist, völlig danebengelegen sind", so Marko.



"Es könnte vielleicht wieder eine Überraschung in diese Richtung geben. Aber wir sind von Melbourne vorgewarnt und wissen, glaube ich, jetzt mehr, wie man reagieren müsste", so Marko.



Und zudem ist die Situation für alle Teams gleich, denn seit 2019 ist eben niemand mehr in China gefahren.