Imola-Qualifying in der Analyse: Wie Leclerc die Pole-Chance vergab

Vettel: Keine echte Runde in Q3

Auch beim zweiten Deutschen im Feld wäre heute mehr drin gewesen. "Ich hatte so die erste Runde, wo ich einfach rumgerollt bin, und ich wollte dann in der zweiten, als ich wusste, die Reifen sind im richtigen Fenster, attackieren", erklärt er bei 'Sky'.



"Aber bis dahin war es natürlich super", freut er sich und erklärt: "Wir gehören eigentlich nicht [in Q3]." Grundsätzlich fehle ihm nämlich noch immer das richtige "Gefühl" im Cockpit. "Ich spüre das Auto noch nicht so richtig", erklärt er.



Im Hinblick auf den Sprint ergänzt er: "Im Moment wissen wir nicht so richtig, wo wir stehen am Wochenende, was die Pace angeht. Q2 war natürlich super. Es gab ein paar Überraschungen, also ich weiß nicht, warum Mercedes so langsam war zum Beispiel."



Er rechnet aber damit, dass es "für uns schwer [wird], den Platz zu halten."