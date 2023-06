Formel-1-Liveticker: Sauber ab 2024 wieder Sauber?

Schlupfloch geschlossen!

Wir haben uns ja häufig gefragt, bei der Komplexität der Unternehmensaufstellung rund um ein Formel-1-Team, ob man nicht durch Ausgliederung von Mitarbeitern, Nutzung von externen Kräften über gewisse Schlupflöcher, die Kostenobergrenze umgehen könnte?



Red Bull hat zum Beispiel seine Abteilung Advanced Technology, McLaren hat Applied Technologies, Mercedes hat Applied Science und Aston Martin hat Performance Technologies. In diesen Unternehmen, die auch sehr erfolgreich sind, wird teilweise auch an anderen Projekten gearbeitet wie Segelunternehmungen beim "America's Cup", Fahrräder oder anderes.



Wie 'Motorsport.com' erfahren hat, hat die FIA wohl just dieses potentielle Schlupfloch geschlossen.



In einer technischen Direktive, die ursprünglich Anfang des Jahres verfasst wurde, aber vor kurzem überarbeitet und in Kraft gesetzt wurde, hat die FIA den Teams klar gemacht, dass sie kein geistiges Eigentum aus Projekten, die außerhalb ihres F1-Betriebs laufen, zurück in die Teams transferieren dürfen, ohne dass diese Arbeit unter den Kostendeckel fällt.



TD45, wie es genannt wird, besagt, dass es den Teams zwar freisteht, diese speziellen Projektabteilungen zu betreiben, dass aber jegliches geistige Eigentum aus diesen Abteilungen, das von den F1-Teams genutzt wird, unter dem Kostendeckel verbucht werden muss, also nicht aus freien Quellen innerhalb desselben Unternehmens stammen darf.



Das Wissen aus der Formel 1 kann weiterhin frei an die technischen Abteilungen weitergegeben werden, so dass es weiterhin für externe Geschäftsinteressen genutzt werden kann.



Ein Insider sagt, es zeigt bereits Wirkung, aber ob wir davon wirklich was mitbekommen?