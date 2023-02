Formel-1-Liveticker: Sauber zeigt den Alfa Romeo C43 für die Saison 2023

Bald wieder ein Montoya in der Formel 1?

Anfang des Jahres hat Red Bull einen gewissen Sebastian Montoya ins Nachwuchsprogramm aufgenommen. Dabei handelt es sich um den Sohn von Ex-Formel-1-Pilot Juan Pablo Montoya, der in den Nachwuchsserien einst selbst für Helmut Marko gefahren ist.



Obwohl es zwischen den beiden damals auch Ärger gab, glaubt der inzwischen 47-Jährige, dass der Platz im Red-Bull-Nachwuchskader eine gute Schule für seinen Sohn ist. "Man sagt tatsächlich, dass [Helmut] heute netter als damals ist", lacht Montoya.



"Ich denke, es ist eine gute Lernerfahrung", sagt er und erklärt, Red Bull sei "eine wirklich gute Möglichkeit" für seinen Sohn. "Sie haben alles. Für mich als Vater ist das wirklich aufregend. Und als Fahrer muss ich zugeben, dass ich etwas neidisch bin", verrät er.



2023 wird Sebastian Montoya in der Formel 3 an den Start gehen. Der Weg in die Formel 1 ist also noch lang ...