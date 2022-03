Formel-1-Liveticker: Saudi-Arabien-Grand-Prix wird fortgesetzt

Ein grundsätzliches Problem?

Für viele Beobachter setzt das Problem in Saudi-Arabien bereits viel früher als beim gestrigen Angriff an. "Man hätte gar nicht erst in einem solchen Land starten dürfen", findet zum Beispiel unser Redakteur Norman Fischer.



Für ihn gibt die Formel 1 an diesem Wochenende ein "fürchterliches Bild" ab. "Da stehen die Fahrer vor einer Woche noch mit einem großen Banner 'No War', und jetzt fahren sie quasi unter Raketenbeschuss", erinnert er.



Seinen kompletten Kommentar findest Du hier!