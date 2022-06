Formel-1-Liveticker: Schlecht für alle auf der Suche: Topteams auf Jahre dicht

Horner: Weiteren Schritt gemacht

Teamchef Christian Horner sagt: "Seit er bei Red Bull ist, hat Checo einen fantastischen Job gemacht. Immer wieder hat er bewiesen, dass er nicht nur ein großartiger Teamplayer ist, sondern mit zunehmender Sicherheit auch eine echte Kraft, mit der man an der Spitze des Feldes rechnen muss."



"In diesem Jahr hat er einen weiteren Schritt gemacht, und der Abstand zu Weltmeister Max hat sich deutlich verringert, wie seine hervorragende Pole-Position in Dschidda Anfang des Jahres und sein großartiger Sieg in Monaco am vergangenen Wochenende gezeigt haben."



"Für uns war es keine Frage, dass wir sein Tempo, seine Rennfähigkeiten und seine Erfahrung behalten wollten, und wir freuen uns, dass Checo bis 2024 für das Team fahren wird. Wir glauben, dass wir mit Max eine Fahrerpaarung haben, die uns die größten Preise in der Formel 1 einbringen kann."