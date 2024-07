Silverstone-Samstag in der Analyse: Mercedes Favorit fürs Rennen?

Keine Strafe für Alonso

Und auch das zweite Urteil ist schon da. Für Alonso (beziehungsweise das Team) gibt es keine Strafe. Man hatte Untersucht, ob während der Rotphase in Q1 in der sogenannten "Fast Lane" am Auto gearbeitet wurde, was verboten ist.



Letztendlich habe sich das Team dadurch aber keinen Vorteil verschafft und niemanden behindert. Zudem handle es sich um eine Grauzone im Reglement, weshalb es am Ende keine Strafe gab. Auch hier die ausführliche Begründung im Wortlaut:



"Prior to the re-start of Q1, Car 14 drove from its Garage and its front left wheel was placed in the Fast Lane. According to the Race Director’s Notes Item 11, this by definition places the car in the Fast Lane."



"Article 34.4 specifies that except for some specific exceptions which do not apply in this case, it is only permitted to work on a car in the inner lane. Video evidence clearly shows team members placing a jack under the rear of Car 14 and moving its location. This is deemed to be working on the car."



"However it appeared from video evidence that it is common practice for team members to move cars when in the Fast Lane under a red flag situation, for a variety of reasons and the regulations are currently silent on this matter."



"In this particular case the action of the team did not delay the session, impede another car nor gain any sporting advantage. Accordingly the Stewards determine to not apply a penalty."