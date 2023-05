Formel-1-Liveticker: Schon wieder Änderungen am Restart-Ablauf!

Sergio Perez: Selbstvertrauen "um einiges" gewachsen

Red-Bull-Fahrer Sergio Perez gibt an, sein Selbstvertrauen sei nach den jüngsten Siegen in Baku "um einiges" angewachsen.



Die aktuellen Ergebnisse seien für ihn auch die Bestätigung seiner intensiven Vorbereitung im Winter: "Das Reifenschonen war vergangenes Jahr eine meiner Schwächen. Also habe ich mich mit den Ingenieuren hingesetzt, weil ich sehr enttäuscht gewesen war. Meine Pace hatte nicht gestimmt. Dann aber haben wir ein paar Sachen herausgekriegt. Und dieses Jahr läuft es viel besser."



Sein drittes Jahr bei Red Bull lasse sich bisher gut an. "Ich verstehe das Auto jetzt viel besser und fühle mich umso mehr wie ein Red-Bull-Fahrer", sagt Perez.



Er genieße es sehr, in den WM-Titelkampf involviert zu sein. "Darauf arbeitest du dein ganzes Leben hin. Und ich habe einfach Spaß daran", so Perez. Er meint weiter: "Ich habe keinen Druck, denn ich hatte eine tolle Karriere. Ich will so weitermachen und weitere Rennen gewinnen. An die WM denke ich nicht zu sehr derzeit, sondern Rennen für Rennen und was es braucht, um in Miami noch besser zu sein."