Formel-1-Liveticker: Schreibt Mercedes 2023 bereits komplett ab?

Marko: Ferrari hat den stärksten Motor

Spannend: Helmut Marko glaubt nicht, dass Red Bull aktuell den besten Motor im Feld hat. "Ich denke, momentan hat Ferrari den schnellsten Motor", so Marko. Das könnte auf der schnellen Strecke in Saudi-Arabien ein Vorteil sein.



Doch Marko gibt sich entspannt und erinnert an Leclercs Ausfall in Bahrain: "Was bringt der schnellste Motor, wenn er nicht zuverlässig ist?" Trotzdem sei klar, dass der "Topspeed" der Ferraris durchaus eine Bedrohung sei.



Das gelte nicht nur für Saudi-Arabien sondern auch, "wenn wir auf eine Strecke wie Monza kommen", so Marko. Doch auch dort gilt der alte Spruch: "To finish first, you first have to finish."



Auf Deutsch: Wer Erster werden will, der muss erst einmal ins Ziel kommen ...