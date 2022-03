Formel-1-Liveticker: Schumacher bereut Unterschrift bei Haas "überhaupt nicht"

05:14

Gasly begrüßt neuen Wochenendplan

Der traditionelle Mediendonnerstag fällt in diesem Jahr weg, das Wochenende dauert für die Piloten also nur noch von Freitag bis Sonntag. Pierre Gasly erklärt, dass er dadurch in Zukunft erst am Donnerstagabend und nicht wie zuvor bereits teilweise am Mittwochabend anreisen müsse.



Er bevorzuge daher den neuen Zeitplan - vor allem in Anbetracht der 23 Rennen in diesem Jahr. "Wenn wir erst einen Tag später ankommen müssen, dann sind das 23 Tage [in einer Saison], die man zusätzlich zum Trainieren und zur Erholung zwischen den Rennen hat", rechnet er vor.



Es klinge daher vielleicht nicht nach viel, aber der wegfallende Donnerstag habe "einen ziemlich großen Einfluss."