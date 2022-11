Formel-1-Liveticker: Schumacher bleibt Rekordhalter bis mindestens 2030

Aston Martin: Aufholjagd macht Mut für 2023

Das Team aus Silverstone erwischte einen völlig verkorksten Start in die neue Saison. Trotzdem hätte man sich am Ende fast noch P6 in der WM geschnappt. Lediglich ein einziger Zähler fehlte.



"Es zeigt, dass man nie aufgeben sollte", betont Teamchef Mike Krack. Man sei nach dem Fehlstart ruhig geblieben, und mit harter Arbeit habe man es geschafft, die Saison noch zu retten.



"Wir sind in dieser Situation nicht in Panik verfallen", betont er. Denn nach dem dritten Saisonrennen in Australien hatte das Team noch keinen einzigen Punkt. "Es war damals sehr, sehr schwierig", gesteht er.



"Wenn ihr mir in Melbourne gesagt hättet, dass wir am Ende um Platz sechs kämpfen würden, hätte ich es wahrscheinlich nicht geglaubt", so Krack. Zwar reichte es im Kampf gegen Alfa Romeo letztendlich ganz knapp nicht.



Die Aufholjagd nach dem schwachen Start macht aber zumindest Mut für 2023.