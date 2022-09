Formel-1-Liveticker: Schumacher "die beste Option" für Haas

Alfa Romeo: Bottas wünscht sich mehr Mitarbeiter

Alfa Romeo erwischte einen tollen Start in die Saison - fiel zuletzt allerdings deutlich zurück. Lediglich einen einzigen Zähler sammelte die Sauber-Truppe in den vergangenen sieben Rennen. Laut Valtteri Bottas gibt es einen Grund dafür.



"Wir wissen, dass wir mehr Ressourcen brauchen", so der Finne. Heißt: Es fehlt aktuell einfach die Manpower. "Nächstes Jahr werden wir mehr Mitarbeiter haben", kündigt er an und spricht von einem "wichtigen Schritt" für das Team.



"Wir haben eine gute Struktur, aber wir brauchen mehr Leute", so Bottas, laut dem es aktuell 500 Mitarbeiter in Hinwil gibt. "Aber Williams hat zum Beispiel 750", betont er. Da müsse man in Zukunft nachbessern - und werde das auch.



In der WM liegt Alfa Romeo aktuell auf Rang sechs und damit ein bisschen im Niemandsland.