Russell erwartet Jo-Jo-Effekt vom Williams

Einen "Jo-Jo"-Effekt könnten wir in dieser Saison bei Williams sehen - nicht was die Optik betrifft, sondern die Performance des FW43B. Denn das Team hat sich für ein Aero-Konzept entschieden, dass sehr windanfällig ist. Daher seien die Leistungen im windigen Bahrain auch eher unterdurchschnittlich gewesen, glaubt man in Grove.



"Die Bedingungen in den letzten drei Tagen haben vermutlich das Schlechteste aus dem Auto rausgeholt", kommentiert George Russell. "Unsere Performance könnte in diesem Jahr ein bisschen ein Jo-Jo-Effekt werden. Leider liegt das vor allem am Wind." An eher ruhigen Tagen erhofft sich die Truppe hingegen starke Leistungen, die auch Punkte einbringen sollen.