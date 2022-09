Formel-1-Liveticker: Schumacher hat sich für Mercedes "geopfert"

Alfa Romeo kündigt weitere Upgrades an

Die Saison 2022 neigt sich dem Ende. Doch zumindest bei Alfa Romeo ist die Entwicklung des aktuellen Autos noch nicht abgeschlossen. Laut Frederic Vasseur hat man in der Pause seit Monza an Upgrades gearbeitet, "die wir bald an die Strecke bringen werden."



Zudem nutzte man die vergangenen Wochen bekanntlich, um den Vertrag von Guanyu Zhou zu verlängern. "Ich freue mich wirklich darauf, in Singapur zu fahren. Diese Saison ist es für mich am nächsten an einem Heimrennen dran", erinnert Zhou.



"Meine Familie und Freunde werden mich hier unterstützen", freut sich der Chinese, dessen echtes Heimrennen 2023 in den Kalender zurückkehren soll. Zuletzt in Monza holte Zhou nach sechs punktlosen Rennen endlich wieder Zähler für Alfa Romeo.



"Das Mittelfeld wird wahrscheinlich wieder sehr eng zusammen sein", prophezeit er, und Teamchef Vasseur gibt "mehr Punkte" als Ziel für die beiden Asienrennen aus. In der Weltmeisterschaft liegt Alfa Romeo auf P6 aktuell ein bisschen im Niemandsland.



McLaren vorne ist bereits 55 Punkte enteilt, Haas dahinter liegt 18 Zähler zurück und wartet inzwischen selbst seit fünf Rennen auf Punkte.