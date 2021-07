12:55

Tsunoda: "Gemischte Gefühl" nach Q3-Crash

Von den meisten Crashpiloten am heutigen Tag haben wir bereits gehört, nur von Yuki Tsunoda noch nicht. Der Japaner hat die Entscheidung im Qualifying unfreiwillig mit seinem Crash in Kurve 3 herbeigeführt. Was ist da genau passiert? "Ich habe zu spät gebremst und dann ging es in die Mauer. Ich hatte mich verbremst. Da gab es keine Chance mehr, die Kurve noch zu kriegen. Schade."



Er hat es zum ersten Mal in seiner noch jungen Karriere in das Q3 geschafft. "Mit meinem ersten Q3-Auftritt kann ich definitiv zufrieden sein, aber unterm Strich bleiben gemischte Gefühle, wenn ich ehrlich bin." Denn seinen Mechanikern hat er nach Imola schon zum zweiten Mal eine lange Samstagnacht beschert. Die starken Einzelergebnisse in den Segmenten haben ihn wohl zu sehr angestachelt - in Q2 lag er auf P4 am Ende.