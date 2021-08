04:22

15 Uhr: Verhandlung von Sebastian Vettel

Unser dominierendes Thema heute ist natürlich die Anhörung von Sebastian Vettel. Heute um 15 Uhr wird per Videokonferenz über die Disqualifikation des Deutschen in Ungarn gesprochen. Aston Martin hatte neben einem Protest auch eine Revision angekündungt und sein Recht darauf wahrgenommen. Und darum geht es am Nachmittag auch.



Das Team kann neue Beweise vorlegen, um seinen Fall noch einmal vor höherer Ebene zu verhandeln - sollten die Kommissare die Beweise für neu, signifikant und relevant halten.



Das heißt: Ein Erfolg heute ist nur ein nächster Schritt, bedeutet aber nicht die Zurücknahme der Disqualifikation! Alle Informationen bekommst du hier noch einmal zusammengefasst.