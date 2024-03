Formel-1-Liveticker: Kann Hamilton nur mit perfekten Autos fahren?

Vowles: Williams in Suzuka mit zwei Autos am Start

Der Teamchef hat verraten, dass das beim Unfall von Alexander Albon in Melbourne zerstörte Chassis bis zum Rennen in Japan in einer Woche wieder repariert sein sollte. Der Plan ist es auf jeden Fall, mit beiden Autos an den Start zu gehen.



Vowles erklärt: "[Das Chassis] kam gegen 2 Uhr morgens [am Montag in der Fabrik] an, und seither arbeiteten bereits Crews daran, es zu zerlegen und zu reparieren. Wir sind in einer guten Position, um das Chassis früh genug für Suzuka zurück zu haben."



Weil man den Schaden bereits zuvor genau analysiert habe, habe die Crew in Grove in der Nacht direkt mit der Arbeit am Chassis beginnen können. "Die Vorbereitung war entscheidend", betont der Teamchef.



Er erklärt optimistisch: "In Suzuka werden wir also [...] zwei Autos haben."