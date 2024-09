Formel-1-Liveticker: Ist das Motoren-Aus bei Renault nur noch Formsache?

Vor 23 Jahren: Häkkinens letzter Sieg

Auch an diesem 30. September schauen wir darauf, was dieser Tag in der Formel-1-Geschichte bedeutet. Der Hauptdarsteller heute: Mika Häkkinen.



Der zweifache Formel-1-Weltmeister gewann am 30.09.2001, nur 19 Tage nach den Terroranschlägen in New York City, den Großen Preis der USA auf dem Indianapolis Motor Speedway.



Mit elf Sekunden Vorsprung auf den Zweiten Michael Schumacher und dem Drittplatzierten David Coulthard, übrigens dessen 50. Podiumsergebnis, siegte der Finne zum 20. und letzten Mal in der Königsklasse. Zum 51. Mal stand er auf dem Podium und sollte das danach auch nicht mehr schaffen.



Mehr Daten und Fakten rund um die Formel 1 findet ihr in unserer Datenbank.



Reinschauen lohnt sich!