Schumacher: Red Bull "ein ganzes Stück näher" dran

Wie steht es in diesem Jahr um Mercedes? Hat der Weltmeister beim Test in Bahrain nur geblufft? Experte Ralf Schumacher glaubt das nicht. "Natürlich wird das Auto voller Benzin gewesen sein", sagt er bei 'Sky' und ergänzt, man sei vielleicht auch nicht mit voller Leistung gefahren. "Aber die Probleme waren da. Da bin ich ziemlich von überzeugt", so Schumacher.



"Das Auto war nicht so gut fahrbar", hat er beobachtet. Das könne auch Lewis Hamilton mit all seinen Fähigkeiten nur schwer ausgleichen. "Wenn er mit dem Auto nicht ganz so happy ist, ist es auch für ihn schwierig. Und man darf nicht vergessen, dass die anderen aufgeholt haben. Red Bull ist definitiv sehr stark", so Schumacher. Die Bullen seien "ein ganzes Stück näher" an Mercedes dran.