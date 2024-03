Formel 1 am Dienstag: Baggert Ferrari an wichtigem Red-Bull-Personal?

Ralf Schumacher: "Glaube nicht, dass Horner das übersteht!"

Neue Entwicklungen in der Causa Christian Horner: Warum es jetzt eng werden könnte für den Teamchef von Red Bull Racing und warum Horner laut Sky-Experte Ralf Schumacher rücktrittsreif ist. Ralf sagt: "Ja, ich bin der Meinung, Christian Horner sollte zurücktreten. Und ja, ich bin der Meinung, er wird auch zurücktreten."



Harter Tobak also, und genau deswegen schätzen wir Ralf Schumacher so: weil er nie ein Blatt vor den Mund nimmt und die Dinge so analysiert, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Das macht er auch in der Horner-Affäre, in der viele Medien sonst sehr vorsichtig agieren (auch wegen verschiedener Schreiben von Horners Anwälten).



Ralf erklärt im Interview mit Chefredakteur Christian Nimmervoll, warum Horner am besten sofort zurücktreten sollte und was das alles mit dem ehemaligen McDonald's-CEO Steve Easterbrook zu tun hat, der 105 Millionen US-Dollar zurückzahlen musste, weil er in einem internen Compliance-Verfahren nicht die Wahrheit gesagt hatte.



Jetzt auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de.

Neue Entwicklungen in der Causa Christian Horner: Warum es jetzt eng werden könnte für den Teamchef von Red Bull Racing.