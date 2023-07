Formel-1-Liveticker: Sergio Perez ist wieder fit!

Meinungen zu Bridgestone

Der japanische Reifenhersteller Bridgestone möchte in die Formel 1 zurück. Man wird eine Bewerbung einreichen, um ab 2025 der Reifenlieferant der Königsklasse zu sein und in der Teamchef-Pressekonferenz waren alle anwesenden Teamchefs grundsätzlich voll des Lobes für Bridgestone, aber auch für Pirelli.



In den vergangenen Jahren hat sich Pirelli auch sehr den Wünschen der Teams angepasst, die neue Generation der Autos ist auch in gewisser Weise auf den Pirelli-Reifen abgestimmt, es wäre also sehr schwer für Bridgestone, da mal eben so einzusteigen. Und dann bleibt ja noch eine wichtige Frage, die Christian Horner reingestellt hat:



"Wenn Bridgestone testen will, brauchen sie ja auch ein Testauto. Wer baut dieses Auto? Wer fährt diesen Test? Wer kann diese Daten nutzen? Wie machen wir das in einer unparteiischen Art und Weise?"



In der Tat eine sehr entscheidende Frage, die schon in der Vergangenheit ein schwieriges Thema war.



Franz Tost sagte zudem, dass er hofft, dass Bridgestone am besten schon jetzt ein Testprogramm laufen hat, wie es damals schon war: "Ralf Schumacher hat damals den Reifentest [für Bridgestone in dieser Zeit gemacht] und das war zwei Jahre vor dem Einstieg", so der Österreicher. Wenn sie noch nicht begonnen haben, wäre es "ziemlich spät", weil die Entwicklung der Reifen für die aktuellen Formel-1-Boliden eine "riesige Herausforderung" ist.



Auch Steiner und Alunni Bravi haben in die gleiche Richtung argumentiert, dass es ein fairer Einstieg sein müsse, der allen Teams die gleiche Datenlage ermöglicht und ein klarer Plan erkennbar ist, denn Pirelli mache einen guten Job und sind ein verlässlicher Partner.