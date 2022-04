Formel-1-Liveticker: Sergio Perez: Mehr Rennen mache ich nicht mit!

Renault-Motorenchef: Corona hat Zusammenarbeit verbessert

Renaults neuer Motorenchef Bruno Famin ist zufrieden, wie die Zusammenarbeit zwischen der Alpine-Fabrik in Enstone und der Motorenfabrik in Viry-Chatillon funktioniert. Daran habe auch die Coronapandemie einen Anteil: "Vielleicht hat uns COVID in gewisser Weise geholfen", sagt er.



Wenn ein Mitarbeiter in Enstone und ein Mitarbeiter in Viry arbeitet, ist es wie wenn ein Mitarbeiter in Viry und ein Mitarbeiter in seinem Haus 20 Kilometer von Viry entfernt arbeitet", so Famin, der betont, dass auch das neue Management um Otmar Szafnauer die richtigen Signale aussenden würde.



"Die Tatsache, dass der 2022-Motor und die Autos wieder im Spiel sind, ist ein Beweis für das Konzept", sagt der Motorenchef. "Die Jungs verstehen, dass dies der richtige Weg auf allen Ebenen ist."