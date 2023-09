Formel-1-Liveticker: Sergio Perez "mental ziemlich am Boden"

Sergio Perez "mental ziemlich am Boden"

Red Bull ist Weltmeister, aber ein Fahrer dürfte trotzdem nicht so richtig glücklich sein. Sergio Perez ist aktuell nicht nur klar langsamer als Max Verstappen, auch seine Fehlerquote war in den vergangenen Rennen viel zu hoch.



In Singapur räumte er jüngst Alexander Albon ab, eine Woche später in Japan Kevin Magnussen. Für beide Zwischenfälle wurde er bestraft. "Sergio Perez ist nach dem guten Saisonstart extrem abgefallen", schreibt Timo Glock in seiner Kolumne für Sky.



"Er hat nicht im Ansatz mehr eine Chance gegen Verstappen und Stück für Stück wurden ihm mehr seine Grenzen aufgezeigt, weshalb er mental ziemlich am Boden sein dürfte", vermutet der ehemalige Formel-1-Pilot.



"Die Fehler, die Perez macht, sind mit seiner Erfahrung zum Teil aber auch einfach nicht nachvollziehbar und bringen ihn in eine schwierige Ausgangsposition", so Glock, der erinnert: "Nichtsdestotrotz hat Red Bull aber relativ klar und deutlich gesagt, dass Perez auch im nächsten Jahr an der Seite von Verstappen sitzen wird."



Danach allerdings endet sein Vertrag, und Glock erklärt: "Man bringt aber natürlich gewisse Fahrer wie Daniel Ricciardo, Liam Lawson oder Yuki Tsunoda in Stellung, die übernehmen könnten, sofern Perez auch im nächsten Jahr keinen guten Job macht."



Und sollte sich Perez 2024 nicht deutlich steigern, hätte er "bei einer Vertragsverlängerung wohl keinen guten Stand hätte", so Glock.