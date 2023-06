Formel-1-Liveticker: 2024 neuer Name für AlphaTauri

Geduldige Vorfreude

Bei McLaren scheint es derzeit so zu sein, dass viele die wichtigen Updates am MCL60 nicht abwarten können, aber trotzdem noch die nötige Geduld aufbringen, bis alles mal da ist. Einer davon ist Lando Norris.



Der Brite hat seinen neuen Teamkollegen Oscar Piastri weitaus weniger auf Distanz als Daniel Ricciardo, gilt als ein kommender Grand-Prix-Sieger und für manche sogar Weltmeister, aber bis dahin scheint es mit McLaren in dieser Saison ein weiter Weg zu sein.



Auch wenn Norris an Spielberg gute Erinnerungen hat mit zwei Podien 2020 und 2021, am kommenden Wochenende wird es damit wohl nichts. Norris zeigt sich aber dennoch eben geduldig vorfreudig auf das, was da so bei McLaren mit dem aktuellen Auto passieren wird, wie er unserem Kollegen Adam Cooper von 'Autosport.com' berichtete:



"Natürlich steckt auch eine Menge Arbeit dahinter. Ich denke, wir waren ziemlich geduldig mit dem, was wir hatten. Wir haben gleichzeitig an vielen anderen Dingen gearbeitet. Wir haben seit Anfang des Jahres nicht viel reine Rundenzeit auf das Tableau gebracht. Natürlich hatten wir in Baku den neuen Unterboden, aber das war eher eine Frage der Philosophie als der absoluten Leistung."



"Aber wenn man alles zusammennimmt und die Arbeit, die wir geleistet haben, in die Waagschale wirft, dann denke ich, dass wir mit dem, was wir hatten, einen guten Job gemacht haben und das Beste aus den Möglichkeiten gemacht haben, die wir hatten. Vielleicht haben wir ein oder zwei ausgelassen, aber das war's auch schon", führt Norris fort.



Wie man Norris kennt, hält er die Erwartungen aber eher auf einem niedrigen Level, zeigt sich aber dennoch froh, dass etwas passiert:



"Ich bin zuversichtlich, dass es ein Schritt nach vorne sein wird. Aber die Frage ist, wie weit. Ich möchte mich also nicht zu sehr darüber freuen, was ich sonst auch nie tue! Aber ja, es steckt eine Menge Arbeit drin. Ich bin schon gespannt darauf, wie sich das alles entwickelt und wozu wir fähig sein werden."



Ich auch, denn ich glaube, dass McLaren ansonsten in dieser Saison zu viel Boden auf den Anschluss an die Spitzengruppe verliert, wenn diese weitreichenden Updates auch nicht helfen, die Performance des MCL60 grundlegend zu verbessern. Dadurch wird dann auch der Frust bei Norris und Piastri steigen, was sicherlich nicht zuträglich sein wird.