Formel-1-Liveticker: "Sie sind wirklich gut!" - Zuversicht bei Alpine wächst!

Die Zuversicht wächst

Bei Alpine scheint man in den vergangenen Wochen, abzüglich des Rennens in Silverstone, wieder in die Spur gefunden zu haben.



In vier der letzten fünf Rennen konnte das Team aus Enstone punkten, wenn auch nur im kleinen Rahmen, aber nach dem desaströsen Saisonstart stehen die Zeichen auf positive Entwicklung, sagt auch der Technische Leiter David Sanchez:



"Sie sind wirklich gut. Alles, was man braucht, um ein wettbewerbsfähiges Auto zu bauen, ist vorhanden. Ich war sehr zufrieden, als ich zu ihnen kam."



Damit spielt er natürlich auf sein Team aus Entwicklern und Ingenieuren an, die in Zukunft dafür sorgen sollen, dass ein Auto gebaut wird, mit dem an die großen Ziele anknüpfen kann, die dieses Team stets begleiten:



"Es gab einen Plan, wir haben ihn überarbeitet und ein paar Dinge angepasst. Sicherlich braucht das Auto einen großen Schub an Verbesserungen. Wir arbeiten daran, und im Moment läuft es ziemlich gut. Diese Struktur wird mehr und mehr zur Norm. Es gibt große Teams, also braucht man eine gute Struktur, und im Moment scheint es zu funktionieren. Wir haben letztes Jahr gesehen, dass McLaren in der Lage war, während der Saison große Schritte zu machen", so der Franzose weiter.



Wir dürfen gespannt sein, wann das nächste große Update kommt.