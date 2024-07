Silverstone-Freitag in der Analyse: Ist McLaren wirklich Favorit?

Geldstrafen für Red Bull und Aston Martin

Derweil sind auch die Urteile nach den Zwischenfällen in FT1 da. Hadjar und Stroll kommen jeweils mit einer Verwarnung davon, für die Teams wird es aber teuer.



Aston Martin muss eine Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro zahlen, bei Red Bull sind es sogar 20.000 Euro. Hier die beiden Urteile im Wortlaut, angefangen mit Red Bull:



"It was obvious that the driver was not given timely and appropriate warning of the approach of Car 4. The driver of Car 4 was forced to brake heavily and leave the track to avoid a collision. The Team of Car 37 conceded that it had not provided the necessary advice to its driver."



"The Team conceded that it had not provided timely and adequate radio information on the approach of Car 16. Car 16 was forced to take avoiding action."