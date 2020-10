04:58

Siege bedeuten Vettel weniger als früher

Im Podcast 'Beyond the Grid' hat der viermalige Weltmeister einen Einblick in sein Seelenleben gegeben. Dort verrät er unter anderem, dass ihm Siege heutzutage "immer weniger" bedeuten. "Du realisierst mit der Zeit, dass der Weg das Ziel ist. Und daran erinnerst du dich. Ich mag die Trophäen. Zu gewinnen gibt dir die ultimative Bestätigung für das, was du geleistet hast", gesteht Vettel.



An die genaue Zahl seiner Siege in der Formel 1 erinnere er sich aber zum Beispiel gar nicht mehr. Und auch schlechte Rennen nehmen ihn umgekehrt "weniger als früher" mit, verrät er. "In meinem Leben gibt es jetzt auch andere Prioritäten. Manchmal ist es gut, solche Ablenkungen zu haben", so Vettel. Das solle aber keinesfalls heißen, dass ihm die Formel 1 und Erfolge nicht mehr wichtig seien.



"Ich liebe die Formel 1 immer noch. Das hat sich nicht verändert. Aber die Liebe ist heute anders als vor 14 Jahren", erklärt er.