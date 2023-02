Formel-1-Liveticker: Sind Alpines Ansprüche zu niedrig?

Gasly: Schaue nicht auf Alonso

Außerdem hat der Franzose verraten, er wolle sich nicht mit seinem Vorgänger im Alpine-Cockpit vergleichen. "Ich schaue überhaupt nicht auf Fernando. Er hat eine unglaubliche Karriere hinter sich, und ich schaue nur auf mich und meine eigene Karriere", stellt er klar.



"Ich will eines Tages Weltmeister werden, ich will Rennen gewinnen, ich will Alpine an die Spitze bringen, und das ist alles, worauf ich mich konzentriere. Ich denke, das Team hat mit Fernando viel gelernt, was gut ist", so Gasly.



Jetzt liege es an ihm und Ocon, "so gut wie möglich zu arbeiten, um diese Entwicklung und den Fortschritt, den wir in den letzten Jahren gesehen haben, beizubehalten und die Lücke zu den Top 3 zu schließen."