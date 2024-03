Formel-1-Liveticker: Horner-Affäre geht in die nächste Runde

Hamilton: 2021 kein Hinderungsgrund für Verstappen

Damit noch einmal zurück zu einem möglichen Wechsel von Max Verstappen zu Mercedes. Noch Mercedes-Pilot Lewis Hamilton glaubt nicht, dass das kontroverse Saisonfinale 2021 einem solchen Transfer im Weg stehen könnte.



"Das war nicht seine Schuld. An seiner Stelle hätte ich genau dasselbe getan. Da gibt es also keine Probleme", so Hamilton, der klarstellt, dass es wegen der Geschehnisse in Abu Dhabi damals kein böses Blut zwischen Verstappen und Mercedes gebe.



Der Ärger seines Teams habe sich damals gegen "den Sport" gerichtet und nicht gegen Verstappen persönlich. "Er hat getan, was er tun musste", so Hamilton, der in den Vorfällen damals keinen Hinderungsgrund für einen Verstappen-Wechsel sieht.