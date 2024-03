Formel-1-Liveticker: Mohammed bin Sulayem freigesprochen

Erfolgreich gewehrt

Neues von Nikita Masepin!



Die EU-Länder hatten dem russischen Rennfahrer nach dem Beginn des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine die Einreise in die EU untersagt und seine Gelder eingefroren. Als Grund gaben sie an, dass sein Vater eine große Nähe zu Kremlchef Wladimir Putin hat und mit seinen Tätigkeiten in der Chemie-Industrie den Krieg gegen die Ukraine unterstützt.



In erster Instanz hatte Masepin Jr. bereits vor einem Jahr dagegen geklagt und insofern recht bekommen, dass die Sanktionen gegen ihn ausgesetzt wurden.



Jetzt berichtet der Nachrichtensender n-tv von einem weiteren Erfolg Masepins, denn die Sanktionen sind vom EU-Gericht in Luxemburg nun komplett gekippt worden. Die Begründung: nur, weil sein Vater diese Nähe zu Putin hat, muss sein Sohn damit nicht auch aktiv verbunden sein. Nur, weil sie familiär miteinander verbunden sind, reicht das für solche Sanktionen nicht aus.



Damit kann Masepin auch in der EU wieder Motorsport betreiben und Geld verdienen. In Großbritannien bleibt er weiter ausgesperrt.