Formel-1-Liveticker: Kommt Pierre Gasly zu schlecht weg?

Alles okay?

Alpine-CEO Laurent Rossi hat im Rahmen des Miami-Wochenendes bei Canal+ mal richtig vom Leder gezogen. Das Wort "amateurhaft" ist ihm in Bezug auf die Arbeit des Alpine-Formel-1-Teams aus dem Mund gerutscht. Gerutscht? Wohl kaum, denn Rossi sieht die Fälle davonschwimmen. Das Alarmsignal musste gesetzt werden.



Wenn man jetzt aber Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer so beobachtet und zuhört, scheint das alles gar nicht so schlimm zu sein, wie sein Boss es darstellt: "Wenn wir so etwas auf dem Papier lesen, übt das keinen weiteren Druck auf uns aus", betont Szafnauer. "Jeder will hier gut abschneiden. Wir haben sehr viel Erfahrung, Techniker und Ingenieure auf höchstem Niveau, und wir setzen uns selbst unter Druck. Also müssen wir es einfach in Ordnung bringen."



Das klingt aber trotzdem nach einer harten Aufgabe, denn die markigen Sprüche vom Launch des Alpine A523 in London, dass man an die Spitzenteams rankommen will, sind mittlerweile verhallt.



"Alles, was wir tun können, wenn wir Probleme wie in Baku haben, ist, die Ursache zu finden und zu verstehen, warum es passiert ist, und sicherzustellen, dass wir entweder den Prozess oder die Leute so umzustellen, dass es nicht wieder passiert", sagt Szafnauer.



Na, hoffentlich wird er nicht bald selbst umgestellt.



Bis dahin könnt ihr euch aber noch ein Video aus zufriedeneren Zeiten ansehen, meinen Besuch bei Alpine in Enstone und der Präsentation des Autos, als man noch meinte, man könne was reißen diese Saison.

Auf den Spuren von "Kevin allein zu Haus" mischt sich Kevin Scheuren beim Launch des Alpine A523 in London unter die Promis von Zidane bis Szafnauer.