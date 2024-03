Formel-1-Liveticker: So begründet Famin die Struktur-Änderungen bei Alpine

Sauber betont: Sechstbestes Team in Bahrain

Auch wenn es keine Punkte gab, so ist das Schweizer Sauber-Team mit dem Auftakt in Bahrain dennoch zufrieden, denn man sei "überzeugend" das sechstbeste Team gewesen. Zwar waren beide Piloten in Q1 ausgeschieden, doch im Rennen schrammte Guanyu Zhou als Elfter knapp an den Punkten vorbei.



"Wir gehen mit Zuversicht in das nächste Rennen in Dschidda", sagt Teamrepräsentant Alessandro Alunni Bravi. "Wir haben gesehen, was wir unter Rennbedingungen leisten können, nachdem wir in Bahrain überzeugend das sechstbeste Team im Rennen waren, und wir denken, dass wir an diesem Wochenende einen weiteren Schritt machen können."



Das Team wisse, wo man nachbessern muss - vor allem auf eine Runde. "Denn mit einer besseren Platzierung in der Startaufstellung wären wir von Beginn des Rennens an mitten im Kampf um die letzten punktebringenden Positionen gewesen", so Alunni Bravi.



Und wir müssen weiter daran arbeiten, die Abstimmung des Autos zu verfeinern, um sein volles Potenzial auszuschöpfen."