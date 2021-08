04:40

Bedeutender Jahrestag

Wir werden alle nicht jünger ... Und wenn du zu den Glücklichen gehörst, die das Debüt eines gewissen Michael Schumacher 1991 in Spa miterleben konntest, dann fasst du dir heute vielleicht an den Kopf und denkst: Das ist schon 30 Jahre her?!



Aber man braucht nicht einmal "Schumi"-Fan zu sein, um zu erkennen, welche Bedeutung dieser Tag hat. Denn mit der Ära Schumacher hat in ganz Deutschland eine neue Zeitrechnung den Motorsport betreffend begonnen. Und dafür müssen wir doch alle dankbar sein, oder?