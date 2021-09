03:33

Norris: Sind meilenweit hinter Mercedes und Red Bull

In Monza gewonnen, in Sotschi auf Pole gewesen und fast gewonnen. In den vergangenen beiden Rennen hat McLaren starke Leistungen gezeigt, doch trotzdem sieht Lando Norris sein Team noch lange nicht auf Augenhöhe mit den beiden Teams - im Gegenteil: "Wir sind meilenweit hinter ihnen", betont er.



Der Brite kann die Umstände einschätzen, die dazu geführt haben, dass McLaren plötzlich in einer guten Ausgangslage war. Im trockenen Training am Freitag hatte Norris mehr als eine halbe Sekunde auf die Spitze gefehlt.



Für Teamchef Andreas Seidl befindet man sich "einfach in der Mitte einer Reise, die uns zurück an die Spitze der Formel 1 bringt", wie er sagt. "Wir haben einen klaren Plan, was wir infrastrukturell, organisatorisch und kulturell tun müssen, um die nächsten Schritte zu machen, damit wir an jedem Rennwochenende gegen die Teams vor uns antreten können."



"Ich bin sehr, sehr glücklich und sehr zuversichtlich, dass wir, sobald wir alles haben, was wir auf unserer Reise brauchen, in der Lage sein werden, wieder regelmäßig gegen Red Bull und Mercedes zu kämpfen. Und natürlich ist es großartig zu sehen, dass wir schon jetzt gelegentlich, auch abhängig von den Strecken, in der Lage sind, um Pole-Positions oder Rennsiege zu kämpfen."