Formel-1-Liveticker: So motiviert sich Mercedes selbst

Die neuen Stars der Königsklasse?

Diese Neuigkeit macht heute stutzig: Auf dem neuerlich veröffentlichten Zeitplan für die Premiere des Miami-Grand-Prix am 8. Mai taucht der Programmpunkt "Teamchef-Parade" auf. Vor dem Rennen sollen also nicht nur die Fahrer den Fans vor Ort bei einer Ehrenrunde präsentiert werden, sondern auch Toto Wolff, Christian Horner und Co. Das kann - gerade in den USA - eigentlich nur ein Nebeneffekt der Netflix-Serie "Drive to Survive" sein, die solche Persönlichkeiten mehr in den Fokus gerückt haben. Wir freuen uns jedenfalls schon auf die Bilder, wie Otmar Szafnauer unbeholfen in den Tribünen zuwinkt ... ;)