07:34

Szafnauer: Ursache noch unklar

Der Teamchef erklärt in der PK jetzt, dass man noch nicht wisse, was das Problem bei Vettel verursachte habe. Priorität sei es jetzt erst einmal gewesen, den Motor zu tauschen, damit Vettel nachher in FT2 fahren kann. Erst danach wird man untersuchen, was zu dem Problem geführt habe. Vettel habe plötzlich einen Motorschaden gemeldet und sei dann angewiesen worden, anzuhalten.