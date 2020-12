03:25

Russell: Letzte Wochen mental eine Herausforderung

Von Williams zu Mercedes und wieder zurück zu Williams. Das ist nur ein Teilaspekt der turbulenten Saison von George Russell. "Es war ziemlich intensiv. Mental war es eine Achterbahnfahrt mit allem, was in den vergangenen drei Monaten passiert ist", so Russell. Er freue sich daher nun darauf, "in den kommenden Wochen" erst einmal abzuschalten und dann in der neuen Saison "stärker zurückzukehren". Diese Pause können wohl alle Leute im Paddock gut gebrauchen.



Aber zur Erinnerung: Ganz vorbei ist die Saison noch nicht! Morgen steht in Abu Dhabi noch der Young-Driver-Test an. Den werden wir dann natürlich auch begleiten.