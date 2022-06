Formel-1-Liveticker: Solidarität mit Hamilton, Red Bull wirft Vips raus

Gasly froh über frühe Entscheidung

Früher mussten die damaligen Toro-Rosso-Piloten häufig bis zum Ende des Jahres zittern, bevor sie vom Team für die kommende Saison bestätigt wurden - oder auch nicht. Das ist bei AlphaTauri inzwischen nicht mehr der Fall.



"Ich bin froh, dass es so früh bestätigt wurde", sagt Gasly, der sein Cockpit für 2023 bereits sicher hat. "Jetzt haben wir die Zeit, eine Strategie zu planen, wie wir das nächstjährige Auto bauen und entwickeln wollen", so der Franzose.



Gasly betont, dass alle Voraussetzungen für "eine exzellente Saison 2023" geschaffen seien. "Mein persönliches Ziel ist es, dieses Team an die Spitze zu bringen", erklärt Gasly und betont: "Ich selbst habe große Ambitionen."



"Ich gebe immer mein Maximum, um das beste Ergebnis für das Team zu holen", so der 26-Jährige. Klar ist allerdings, dass es mit AlphaTauri quasi unmöglich sein dürfte, eines Tages Weltmeister zu werden ...