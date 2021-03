04:45

Mehrere Teams waren dagegen

Szafnauer gibt in diesem Zusammenhang übrigens auch einen interessanten Einblick hinter die Kulissen. Laut dem Teamchef habe es im vergangenen Jahr in der Formel-1-Kommision nämlich keine Abstimmung über die neuen Regeln gegeben. Sie seien einfach durchgedrückt worden. "Es gab lediglich eine Abstimmung im technischen Unterkomitee", berichtet er.



Dort hätten drei Teams dagegen gestimmt. "Man muss bedenken, dass nur zwei Teams auf ein 'Low-Rake-Konzept' setzen. Selbst eines der 'High-Rake-Teams' hat also dagegen gestimmt. Es gab also nicht einmal annähernd Einstimmigkeit. Selbst bei der 'Acht-von-zehn-Regel' wäre [die Regeländerung] also nicht durchgegangen", so Szafnauer.



Gemeint ist die neue "Super-Mehrheit" in der Formel 1. Bei dieser müssen acht der zehn Teams zustimmen. Selbst diese Marke hätte man laut Szafnauer bei einer formellen Abstimmung nicht erreicht - von Einstimmigkeit ganz zu schweigen.