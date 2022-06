Formel-1-Liveticker: Sollte sich Mercedes auf 2023 konzentrieren, Lewis?

Mercedes-Fahrern fehlte in Monaco das Vertrauen

Warum Mercedes in Monaco nicht so stark war wie zuvor in Barcelona? Andrew Shovlin als leitender Mercedes-Renningenieur erklärt: "Es war für uns deutlich schwieriger, das Auto in Monaco zum Arbeiten zu bringen. Dort sind die Geschwindigkeiten sehr niedrig und die Strecke ist sehr holprig. Wir hatten Probleme damit, die Fahrwerkshöhe einzustellen. Das wiederum hatte Auswirkungen auf das Vertrauen der Fahrer, Speed mitzunehmen. Es gelang uns unterm Strich einfach nicht, so nahe ans Optimum ranzukommen wie in Barcelona."



Baku könnte das Team vor ähnliche Schwierigkeiten stellen, meint Shovlin. "Wir versuchen uns entsprechend vorzubereiten, wissen aber auch: Wir müssen das Auto an sich besser machen und versuchen, es auf einer breiten Palette an [unterschiedlichen] Strecken zum Funktionieren zu bringen. Denn es geht nicht nur um Baku, sondern auch noch um einige andere anspruchsvolle Strecken, die danach kommen."