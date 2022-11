Formel-1-Liveticker: Sollten Zeitstrafen abgeschafft werden?

Verstappen: Größter Vorsprung in der Geschichte?

Zwei Rennen vor Schluss liegt Max Verstappen in der WM 136 Zähler vor seinem Teamkollegen Sergio Perez. Warum das erwähnenswert ist? Weil Verstappen in diesem Jahr den größten Punktevorsprung in der Geschichte der Formel 1 einfahren könnte!



Den aktuellen Rekord hält Sebastian Vettel, der den WM-Titel 2013 mit 155 Zählern Vorsprung gewann. Heißt: Kann Verstappen Perez in den verbleibenden zwei Rennen noch mindestens 20 weitere Zähler abnehmen, hätten wir auch hier einen neuen Rekord.



Komplett ausgeschlossen ist das keinesfalls. Denn neben den zwei Rennen gibt es ja auch noch den Sprint in Brasilien. Genug Möglichkeiten also für Verstappen, sich auch diese Bestmarke noch zu sichern ...

