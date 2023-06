Formel-1-Liveticker: Sorgt der Regen für eine Chaos-Quali?

Was sagt Hamilton?

Auch der siebenfache Weltmeister schließt sich den Gedanken seines Teamkollegen George Russell an und hakt die Situation als Missverständnis ab:



"Wir wurden zu ganz unterschiedlichen Zeiten auf die Strecke geschickt. Ich bekam meine Zeit, als ich auf meiner Outlap war. Alle gaben ab Kurve 12 Gas, also war keiner vor mir, als ich aus Kurve 12 kam. Ich ging aufs Gas und erhöhte das Tempo. Ich kam aus Kurve 13 und es sah so aus, dass George an die Box kommt, also gab ich weiter Gas. Plötzlich zog er aber wieder rüber, was natürlich etwas verwirrend war. Ich wusste nicht einmal, dass er da war."



"Ich glaube, er hat seine erste Runde abgebrochen oder so. Dann fuhr ich in seinem Windschatten, und er fuhr nach rechts. Also dachte ich, dass er mir wirklich Windschatten spendet. Also ging ich nach links, und dann zog er wieder rüber. Es war einfach ein Missverständnis", so Hamilton.



Jetzt liegt es an den Stewards, diese Situation zu bewerten.