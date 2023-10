Formel-1-Liveticker: Der Qualifying-Freitag in Katar

Kleiner Fehler wird bestraft

Der einzige Fahrer, der Max Verstappen seine Pole hätte streitig machen können war Lando Norris, aber der war heute zu sehr in Tracklimitverstöße verliebt. Auch in seinem letzten schnellen Run in Q3 hat er in Kurve 10 einen Schnitzer drin, überschritt die Tracklimits und bekam die Runde für Platz zwei gelöscht.



Verstappen steht zum 30. Mal in seiner Formel-1-Karriere auf der Poleposition am Sonntag, für George Russell wurde es am Ende Rang zwei, Oscar Piastri rückt im McLaren auf den dritten Platz vor, aber nicht für lange Zeit, denn auch er hatte einen Tracklimitverstoß und wurde darüber im Interview mit Sky-UK-Expertin Naomi Schiff informiert. Lewis Hamilton startet am Sonntag von Rang drei.



Alles über die sehr unübersichtliche Qualifikation und dem, was da noch folgt, lest ihr im Sessionbericht von Christian Nimmervoll.