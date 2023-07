Formel-1-Liveticker: Sorgt neues Reifenformat für die Quali-Sensation?

Windanfälligkeit bleibt

Charles Leclerc wurde Sechster und konnte, anders als sein Teamkollege Carlos Sainz, Q3 immerhin erreichen. Auch für ihn war es ein steiniger Weg dahin. In Q1 war er etwas unzufrieden mit der Streckenposition, in die ihn sein Team geschickt hat. In Q2 war auch der Medium-Reifen bei ihm ein Problem und dann ist da noch ein altbekanntes Unheil:



"Es ist immer noch zu extrem, und immer, wenn wir ein Qualifying haben, in dem etwas mehr Wind weht - in Silverstone war es natürlich extrem - aber auch hier gibt es einige Kurven, die sehr vom Wind beeinflusst werden, und in diesen haben wir heute sehr gelitten, es ist also immer noch das gleiche Problem", so der Monegasse in seiner Medienrunde nach der Qualifikation.