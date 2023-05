Monaco in der Analyse: Hätte Alonso das Rennen gewinnen können?

McLaren: Rennen "nicht perfekt", aber "ziemlich gut"

P9 und P10 am Ende für Norris und Piastri. Erst zum zweiten Mal in diesem Jahr brachte McLaren damit beide Autos in die Punkte. "Das war ein ziemlich gutes Rennen! Vielleicht nicht perfekt, denn wir haben kurz vor dem Regen gestoppt", berichtet Norris.



Dadurch habe er "ungefähr 20 Sekunden" verloren, weil er danach noch einmal an die Box kommen musste, um sich Intermediates zu holen. "Es war heute sehr schwierig da draußen, knifflig bei diesen Bedingungen", berichtet er.



"Unsere Pace war gut, eine der besten auf der Strecke", sagt er sogar. Und Teamkollege Piastri ergänzt: "Ich bin ziemlich zufrieden mit P10 und einem Punkt heute. In Monaco kann man am Sonntag nicht viel tun."



"Aber ich denke, wir haben eine gute Strategie gewählt, mit dem harten Reifen zu starten", so der Australier, der erklärt: "Wir werden uns anschauen, ob es etwas gibt, was wir heute hätten besser machen können."



"Aber ich habe das Gefühl, dass wir gute Arbeit geleistet haben", zeigt er sich zufrieden. In der WM fiel man aber trotzdem hinter Alpine auf P6 zurück, weil die Franzosen ihr mit Abstand bestes Saisonergebnis holten.